Pengusaha Muslim Bidik Pasar Industri Halal di Korsel

JAKARTA - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) membidik pasar industri halal di Korea Selatan (Korsel). Hal ini seiring dengan adanya Pengurus Perwakilan Luar Negeri (PPLN) Ipemi di Korsel.

Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil menyebut, penting membangun Halal Value Chain. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di Indonesia.

"Indonesia memiliki pasar yang sangat besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan mekanisme rantai pasok global bagi Islamic Industry. Penting bagi Ipemi mengakomodir kepentingan para pelaku usaha halal dengan menciptakan ekosistem bisnis halal terintegrasi," kata Ingrid, Sabtu (24/2/2024).

Kata dia, terbentuknya PPLN Ipemi Korsel dapat memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Khususnya mendatangkan investor Negeri Gingseng untuk mendukung industri halal nasional.

Harapan Ingrid, Ipemi Korsel bisa menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi bisnis, memelihara kemitraan, dan menghadirkan ligkungan yang kondusif dalam pertukaran ide dan pengetahuan.