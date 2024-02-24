Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Muslim Bidik Pasar Industri Halal di Korsel

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |14:27 WIB
Pengusaha Muslim Bidik Pasar Industri Halal di Korsel
Pengusaha Muslim Bidik Pasar di Korsel (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (Ipemi) membidik pasar industri halal di Korea Selatan (Korsel). Hal ini seiring dengan adanya Pengurus Perwakilan Luar Negeri (PPLN) Ipemi di Korsel.

Ketua Umum Ipemi Ingrid Kansil menyebut, penting membangun Halal Value Chain. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan jumlah Muslim terbesar di Indonesia.

"Indonesia memiliki pasar yang sangat besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan mekanisme rantai pasok global bagi Islamic Industry. Penting bagi Ipemi mengakomodir kepentingan para pelaku usaha halal dengan menciptakan ekosistem bisnis halal terintegrasi," kata Ingrid, Sabtu (24/2/2024).

Kata dia, terbentuknya PPLN Ipemi Korsel dapat memperkuat hubungan ekonomi kedua negara. Khususnya mendatangkan investor Negeri Gingseng untuk mendukung industri halal nasional.

Harapan Ingrid, Ipemi Korsel bisa menjadi wadah untuk meningkatkan interaksi bisnis, memelihara kemitraan, dan menghadirkan ligkungan yang kondusif dalam pertukaran ide dan pengetahuan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/320/3112406/iwapi-R5ri_large.jpg
Kontribusi Pengusaha Wanita ke Ekonomi RI Tak Bisa Dipandang Sebelah Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/05/320/3110919/donna-6OEu_large.jpg
Donna Priadi Jadi Managing Director Baru Kamar Dagang Amerika di RI, Ini Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/17/320/2956103/2-wanita-indonesia-masuk-daftar-50-over-50-di-asia-2024-jGlQsQxlIu.jpg
2 Wanita Indonesia Masuk Daftar 50 Over 50 di Asia 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/320/2943037/wapres-iran-ajak-iwapi-temui-pengusaha-perempuan-di-negaranya-mpOQ7LJeAO.jpg
Wapres Iran Ajak Iwapi Temui Pengusaha Perempuan di Negaranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/320/2943018/terima-kunjungan-wapres-iran-iwapi-jajaki-kerja-sama-bidang-pemberdayaan-perempuan-r2yQTfEffa.jpg
Terima Kunjungan Wapres Iran, Iwapi Jajaki Kerja Sama Bidang Pemberdayaan Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/07/320/2934237/pelaku-ikm-didominasi-perempuan-ini-buktinya-owwueyEWqY.jpg
Pelaku IKM Didominasi Perempuan, Ini Buktinya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement