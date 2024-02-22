Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Melemah, Sri Mulyani: Masih Lebih Baik Dibanding Malaysia dan Korea

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |18:00 WIB
Rupiah Melemah, Sri Mulyani: Masih Lebih Baik Dibanding Malaysia dan Korea
Sri Mulyani Bicara soal Pelemahan Rupiah (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bicara soal pergerakan nilai tukar Rupiah yang masih melemah. Namun, pelemahan ini masih lebih baik jika dibandingkan mata uang negara lain seperti di Malaysia hingga Korea Selatan.

"Kita lihat dalam hal ini untuk pergerakan nilai tukar Indonesia year to date (YTD) ada depresiasi 1,39%, masih relatif baik atau di dalam rentang dari banyak negara yang mengalami depresiasi lebih dalam seperti Thailand dan Malaysia serta Korea," ungkap Sri Mulyani dalam APBNKITA Edisi Februari 2024, Kamis (22/2/2024).

Ada juga mata uang di beberapa negara yang menguat seperti seperti Brasil dan Meksiko.

Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kinerja keuangan masih harus menjadi perhatian. Hal itu karena volatilitas terutama berkaitan dengan ekspektasi penurunan suku bunga maupun arus modal di seluruh dunia masih cukup bergejolak.

"Dari sisi capital flow, inflow untuk saham masih positif (Rp18,24 triliun ytd), namun pada Januari kita melihat outflow sebesar Rp2,65 triliun untuk SBN domestik kita," katanya.

Halaman:
1 2
