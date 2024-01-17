Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

2 Wanita Indonesia Masuk Daftar 50 Over 50 di Asia 2024

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |13:34 WIB
2 Wanita Indonesia Masuk Daftar 50 Over 50 di Asia 2024
Christine Hakim Menjadi Salah Satu Wanita Indonesia yang Masuk Daftar 50 Over 50 di Asia. (Foto: Okezone.com/IMDB)




JAKARTA - Dua wanita Indonesia masuk daftar tahunan ketiga 50 Over 50: Asia 2024. Kedua wanita tersebut, Josephine Komara dan Christine Hakim.

Dilansir dari Forbes, Rabu (17/1/2024), Josephine dan Christine merupakan perempuan yang memiliki karier bagus baik dalam ranah nasional maupun internasional. Keduanya memiliki keunggulan yang membuatnya masuk ke dalam daftar bergengsi tersebut.

Pertama, Josephine Komara atau Obin, memiliki sejarah menenun sutra untuk pelapis. Selain itu, Obin merupakan seorang desainer asal Tionghoa-Indonesia yang mulai memadukan motif batik dengan sutra tenunan tangan.

Dia membuka showroom BINhouse pertamanya di Jakarta pada tahun 1986 dan kini memiliki gerai di Jepang, Bali, Singapura dan Belanda, serta reseller global lainnya. Pada tahun 2010, Obin mendesain seragam untuk Garuda Indonesia, maskapai penerbangan nasional.

Obin juga telah membuat kain panjang yang dipamerkan di Powerhouse Collection Sydney sejak tahun 2012. Karyanya juga telah dipamerkan di panggung Jakarta Fashion Week 2024 dan telah digunakan oleh selebriti seperti Oka Antara dan Miss Grand Indonesia 2020.

Kedua, Christine Hakim, dikenal sebagai Grand Dame Sinema Indonesia. Christine merayakan 50 tahun dunia film pada tahun 2023.

Selama karirnya, Christine telah mendapatkan sembilan Penghargaan Citra dan Festival Film Indonesia (FFI) Lifetime Award pada tahun 2016. Perannya sangat melejit saat membintangi film "Eat Pray Love" (2010) dan "Perempuan Tanah Jahannam" (2019).

Penampilan terbarunya saat ini adalah pada episode 2 serial HBO "The Last of Us" (2023). Dia telah berkontribusi pada Festival Film Cannes sebagai anggota juri dan menjabat sebagai Duta FFI pada tahun 2023. Di luar dunia perfilman, Christine menjabat sebagai duta besar Indonesia untuk UNESCO dari tahun 2008 hingga 2020.

Sebagai informasi, berikut 20 daftar perempuan yang masuk 50 Over 50: Asia 2024.

1. Chitose Abe

2. Junko Akimoto

3. Josephine Komara

4. Sinead Boucher

5. Michele Bullock

6. Jinqing Caroline Cai

7. Bonnie Chan

8. Ronna Chao

9. Susan Co

10. Lisa Lu

11. Miriam Coronel-Ferrer

Halaman:
1 2
