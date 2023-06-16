Advertisement
HOME FINANCE

Ini Jurus BRI Jadi Perusahaan Terbesar di Indonesia versi Forbes

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:25 WIB
Ini Jurus BRI Jadi Perusahaan Terbesar di Indonesia versi Forbes
BRI jadi perusahaan terbesar di Indonesia versi Forbes (Foto: Dok BRI)
JAKARTA – Kinerja positif yang ditorehkan perusahaan-perusahaan dari Indonesia mencatatkan prestasi gemilang di dunia internasional, di antaranya dengan masuknya 8 perusahaan Indonesia di daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia versi majalah Forbes. Dari daftar yang diterbitkan Forbes The Global 2000 Tahun 2023 tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menjadi perusahaan terbesar di Indonesia dan menduduki peringkat 307 dunia.

BRI menempati peringkat teratas di antara perusahaan Indonesia yang masuk daftar tersebut, adapun 7 perusahaan lain tersebut secara berturut-turut adalah Mandiri (418), BCA (462), Telkom (787), BNI (930), Bayan (983), Adaro (1.393), dan Garuda Indonesia (1.572).

Indikator penilaian dari Forbes The Global 2000 ini berdasarkan empat komponen, yakni penjualan (sales), laba (profit), aset (assets), dan nilai pasar (market value) perusahaan terkait. BRI mencatatkan kenaikan signifikan di masing-masing komponen yang membuat peringkat BRI naik dari tahun sebelumnya yakni 349 dunia.

Terkait pencapaian tersebut, Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak terlepas dari kinerja positif yang ditorehkan BRI.

“Komponen yang paling jelas adalah catatan laba BRI selama 2022 yang memecahkan rekor di angka US$3,45 miliar atau Rp51,4 triliun, tumbuh 67,15% secara year on year. Ini meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yakni US$2,17 miliar atau sekira Rp32,2 triliun," ujarnya.

