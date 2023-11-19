4 Fakta Jokowi Bertemu Bos Freeport hingga Exxon, Singgung Saham 10%

JAKARTA - Presiden Jokowi bertemu Chairman Freeport McMoRan Ricard Adkerson di Washington DC, Amerika Serikat (AS). Jokowi juga bertemu dengan Chairman Exxon Mobil Corporation Darren Woods di San Fransisco, AS.

Jokowi bersama Ricard Adkerson membahas penambahan saham Freeport di Indonesia serta izin perpanjangan tambang. Sementara, Jokowi bersama Darren Woods membahas rencana investasi senilai USD15 miliar ke Indonesia.

Okezone telah merangkum empat fakta Jokowi bertemu bos Freeport hingga Exxon, intip hasil pertemuannya, Minggu (19/11/2023):

1. Hasil Pertemuan dengan Bos Freeport

Presiden Jokowi bertemu Chairman Freeport McMoRan Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.

Presiden menyambut baik pembahasan mengenai penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkapnya kepada Ricard Adkerson.

2. Presiden Jokowi Dorong Investasi AS di Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ad Interim Erick Thohir menyebut bahwa hal yang mendasari Presiden Jokowi untuk terus mendorong investasi Amerika Serikat di Indonesia, salah satunya dari Freeport McMoRan.

“Yang kebetulan kita BUMN sudah menguasai 51 persen,” ungkap Erick.

Erick pun menilai, bahwa saat ini hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat, utamanya dalam bidang perdagangan.

“Kalau kita lihat apalagi surplus perdagangan kita dengan Amerika sudah mencapai hampir USD16 miliar, dan pertumbuhannya beberapa tahun terakhir cepat. Investasi Amerika di Indonesia itu sudah nomor empat sekarang, yang belum pernah terjadi sebelumnya,” ucap Erick.