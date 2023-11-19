RI Percepat Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik, Begini Caranya

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendukung percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air di hingga 2030.

Industri otomotif di dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi 9 juta unit sepeda motor listrik roda dua dan tiga serta 600 ribu unit mobil dan bus listrik.

Hal itu terlihat saat 3 staf ahli Menteri Kemenperin menyambangi Pabrik Tangkas di Jawa Tengah. Mereka adalah Staf Ahli menteri bidang iklim usaha dan investasi Doddy Rahadi, Staf Ahli menteri bidang pendalaman penyebaran dan pemerataan industri Arus Gunawan dan Staf Ahli menteri bidang penguatan kemampuan industri dalam negeri Ignatius Warsito.

Mereka menyatakan bangga dengan karya anak bangsa karena merupakan program pemerintah untuk mencapai Indonesia hijau bebas polusi.

Founder dan CEO Tangkas Motor Listrik Agung Pamungkas menyatakan bahwa sudah seharusnya pemerintah memberikan kemudahan bagi industri motor listrik yang masih tergolong baru di Indonesia.