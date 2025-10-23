Ini Ciri-Ciri NIK KTP Penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 Sudah Cair dan Masuk Rekening

JAKARTA - Ini ciri-ciri NIK KTP penerima BLT Rp 900.000 Oktober 2025 sudah cair dan masuk rekening. BLT Kesra (Kesejahteraan Rakyat) siap dicairkan ke 35 juta keluar pada Oktober sampai Desember 2025.

Adapun besaran BLT yang disiapkan mencapai Rp30 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait adanya keluhan mengenai keterlambatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) atau BLT Kesejahteraan Rakyat.

Bantuan ini ditujukan kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan mulai disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia sejak Senin, 20 Oktober 2025.

Purbaya mengakui bahwa beberapa KPM masih belum menerima bantuan tersebut.

Menurutnya, masalah utama terletak pada persiapan logistik penyaluran. Masyarakat pun dapat segera mengecek apakah menjadi salah satu penerima BLT Kesra atau tidak.

Cara dengan menggunakan KTP lewat aplikasi Cek Bansos.

Berikut cara cek penerima BLT Kesra: