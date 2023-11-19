4 Perusahaan IT AS Turun Tangan Bantu Bangun IKN

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama dengan empat perusahaan teknologi informasi (IT) Amerika Serikat (AS) berkolaborasi dalam pembangunan kota di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Ini menunjukkan ketertarikan dan kepercayaan dunia internasional dalam pembangunan IKN sebagai kota modern yang cerdas, berkelanjutan, berketahanan, hijau, dan inklusif," kata Kepala OIKN Bambang Susantono, di Jakarta dikutip Antara, Minggu (19/11/2023).

Bambang mengatakan, OIKN berhasil melahirkan total lima kesepakatan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan empat perusahaan teknologi dan institusi pendidikan.

Empat perusahaan teknologi ternama dari Amerika Serikat yang menandatangani MoU dengan OIKN tersebut adalah Cisco, Autodesk, Microsoft, dan Environmental Systems Research Institute (ESRI). Keempat penandatanganan MoU tersebut dilakukan sebagai bentuk partisipasi perusahaan global dalam pembangunan kota cerdas di IKN.

Cisco berpartisipasi dalam instalasi perangkat kota cerdas, seperti pengembangan jaringan teknologi sensor dan Internet of Things (IoT) bagi pengumpulan, pengiriman dan pemanfaatan data dan informasi di lapangan.

Pengembangan sarana dan prasarana teknologi jaringan konektivitas ini bermanfaat bagi berbagai solusi teknologi cerdas, seperti pengelolaan air dan energi, manajemen transportasi, bangunan pintar, dan pengelolaan kota.