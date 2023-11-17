Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bangun Proyek IKN Butuh 4 Juta Liter BBM per Bulan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |20:54 WIB
Bangun Proyek IKN Butuh 4 Juta Liter BBM per Bulan
Proyek IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kepala Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga menyatakan kebutuhan BBM untuk mendukung penyediaan alat-alat berat pada pembangunan infrastruktur IKN diperkirakan sekitar 4 juta liter per bulan.

Menurutnya saat ini Kementerian PUPR tengah melaksanakan pembangunan berbagai infrastruktur dasar Tahap I di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara dengan progres lebih dari 55 persen.

"Dengan kebutuhan itu tentu saja membutuhkan dukungan supply chain bukan hanya material dan peralatan, tetapi juga kepastian bahan bakar untuk alat-alat tersebut," kata Danis Sumadilaga dalam keterangan tertulisnya, Jumat (17/11/2023).

Sekretaris Jendral Kementerian PUPR, Zainal Fatah menambahkan untuk memastikan pembangunan IKN Tahap I ini dapat berjalan lancar, tentunya memerlukan dukungan dan kepastian suply energi salah satunya BBM.

Mengingat jumlahnya kebutuhan BBM akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya kuantitas pelaksanaan Pembangunan di IKN, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun investasi.

