Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hutama Karya Garap 2 Kontrak Baru Proyek IKN Nusantara

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:40 WIB
Hutama Karya Garap 2 Kontrak Baru Proyek IKN Nusantara
Hutama karya garap proyek IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) menggarap dua kontrak baru proyek pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim). Kontrak baru itu menambah portofolio perusahaan di IKN sehingga menjadi enam proyek saat ini.

Perolehan dua kontrak terkait pembangunan konstruksi Sarana Prasarana Pemerintahan IB dan Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara (KIPP IKN).

EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Tjahjo Purnomo menjelaskan, dua kontrak proyek ini berasal dari segmen Gedung dan Sanitasi.

“Untuk pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan IB ini merupakan pembangunan terintegrasi yang akan menunjang Kawasan Istana Kepresidenan, sementara proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN ini singkatnya berfungsi untuk mengalirkan limbah ke tempat pemrosesan dengan efisien,” ujar Tjahjo, Jumat (17/11/2023).

Kedua proyek dilakukan dengan skema Kerja Sama Operasi (KSO). Untuk proyek Sarana Prasarana Pemerintahan IB Hutama Karya menggandeng PT Adhi Karya Tbk, dan Penta. Nilai investasi proyek ini pun mencapai Rp 711,3 miliar.

Sedangkan proyek Jaringan Perpipaan Air Limbah 1 dan 3 KIPP IKN Nusantara, Hutama Karya berkolaborasi dengan PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA. Adapun nilai investasi mencapai Rp 435,4 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062488/daftar-tol-yang-bisa-digunakan-selama-pon-aceh-sumut-2024-yDGRn6MhS3.jpg
Daftar Tol yang Bisa Digunakan Selama PON Aceh-Sumut 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3056080/diresmikan-jokowi-intip-fasilitas-kesehatan-modern-yogyakarta-garapan-hutama-karya-T4J3lecb2e.jpg
Diresmikan Jokowi, Intip Fasilitas Kesehatan Modern Yogyakarta Garapan Hutama Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/320/3031728/hutama-karya-absen-setor-dividen-tapi-minta-pmn-rp1-triliun-dz8rquU8kS.png
Hutama Karya Absen Setor Dividen tapi Minta PMN Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/320/3031726/ternyata-hutama-karya-punya-utang-rp53-triliun-bisa-dibayar-a5djqot68S.jpg
Ternyata Hutama Karya Punya Utang Rp53 Triliun, Bisa Dibayar?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/320/3031723/hutama-karya-sudah-habiskan-pmn-rp92-triliun-apa-hasilnya-Tc5b2Gzvop.jpg
Hutama Karya Sudah Habiskan PMN Rp92 Triliun, Apa Hasilnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/320/3031594/bos-hutama-karya-minta-pmn-rp13-8-triliun-di-2025-fyHEkX95Qr.jpg
Bos Hutama Karya Minta PMN Rp13,8 Triliun di 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement