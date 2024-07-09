Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Hutama Karya Sudah Habiskan PMN Rp92 Triliun, Apa Hasilnya?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |08:12 WIB

Hutama Karya Gunakan PMN untuk Bereskan Sejumlah Proyek. (Foto: Okezone.com/Hutama Karya)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mencatat serapan Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp92,481 triliun atau setara 70,5% dari total anggaran yang diterima dari pemerintah sebesar Rp 131,146 triliun.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto menjelaskan realisasi penggunaan PMN tercatat hingga 30 Juni 2024. Adapun, nilai dana segar sebesar Rp131,146 triliun merupakan akumulasi dari PMN 2015-2024.

Sebagian besar PMN belum terserap atau digunakan merupakan suntikan dana yang diterima di Desember 2023 dan April 2024. Untuk periode ini Budi enggan merinci nominalnya.

“Secara keseluruhan total serapan PMN sampai dengan 30 Juni 2024 sebesar Rp92,481 triliun dari Rp131,146 triliun yang telah diterima dari perusahaan atau setara 70,5% penyerapan,” ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, ditulis Selasa (9/7/2024).

Dia memastikan, keseluruhan anggaran Rp131,146 triliun dialokasikan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I dan sebagian untuk tahap II, di luar pengadaan tanah.

“PMN tersebut seluruhnya digunakan untuk investasi Jalan Tol Trans Sumatera, di luar pengadaan tanah,” paparnya.

