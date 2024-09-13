Daftar Tol yang Bisa Digunakan Selama PON Aceh-Sumut 2024

JAKARTA – PT Hutama Karya (Persero) memastikan kesiapan jalan tol untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024, yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di dua provinsi sekaligus yakni Aceh dan Sumatra Utara. Penyediaan infrastruktur jalan tol tersebut guna memastikan mobilitas peserta dan panitia berjalan lancar.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan, sejumlah ruas tol Hutama Karya yang digunakan dalam penyelenggaraan PON 2024 di antaranya Jalan Tol Binjai–Langsa yang mendukung mobilitas atlet cabang olahraga (cabor) gulat dan sambo. Tol Kuala Tanjung– Tebing Tinggi–Parapat yang mendukung atlet cabor tinju, akuatik, ski air, bola voli (pantai), balap sepeda, dan berkuda, serta Tol Sigli–Banda Aceh yang memfasilitasi atlet cabor sepak bola, sepatu roda, kempo, dan arung jeram.

“Kami bangga dapat berkontribusi dalam PON 2024 dimana jalan tol kelolaan kami ini ini berperan penting dalam mendukung konektivitas antara dua provinsi,” tutur Adjib, Jumat (13/9/2024).

Adjib menambahkan bahwa untuk memastikan kelancaran akses, selain menyiagakan jalan tol yang sudah beroperasi, Hutama Karya juga mengoperasikan secara fungsional Jalan Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 1 (Padang Tiji – Seulimeum) sebagai lintasan untuk menuju venue cabang olahraga pertandingan PON di Kabupaten Pidie dan Kabupaten Aceh Besar, serta Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Seksi Tebing Tinggi – Dolok Merawan yang dikelola oleh PT Hutama Marga Waskita, anak usaha Hutama Karya.

“Jalan tol yang dioperasikan secara fungsional ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan resmi PON yang memiliki stiker khusus, dan berlaku mulai tanggal 8 hingga 20 September 2024, setiap pukul 07.00 hingga 17.00 WIB. Tol ini akan mempermudah pergerakan para atlet dan panitia dari Padang Tiji hingga Baitussalam dan sebaliknya atau dari daerah Tebing Tinggi hingga Dolok Merawan dan sebaliknya,” tambah Adjib.

PON 2024, dengan tema 'Bersatu Kita Jaya,' merupakan salah satu ajang olahraga terbesar yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Acara ini akan mempertandingkan total 34 cabang olahraga (cabor), 42 disiplin, dan 527 nomor pertandingan, mulai dari akuatik, atletik, hingga balap sepeda dan bela diri.