Rampungkan Tol Palembang-Betung, Sri Mulyani Tambah PMN Hutama Karya Rp1 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal tambah Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Hutama Karya (persero) sebesar Rp1 triliun. Tambahan suntikan modal untuk mendukung pembangunan jaringan jalan tol di pulau Sumatera.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pada September 2023 lalu telah disepakati PMN yang dialokasikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun. Kemudian diusulkan penambahan Rp1 triliun, sehingga total PMN yang akan diterima PT Hutama Karya sebesar Rp19,6 triliun tahun 2024.

"Namun untuk Hutama Karya ada lagi tambahan Rp1 triliun, yang waktu itu 3 BUMN dibahas tahun lalu, ada Hutama Karya, Wijaya Karya, dan BPUI, yang dibahas pada UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, Senin (1/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Rionald Silaban menjelaskan tambahan suntikan modal kepada Hutama Karya itu akan spesifik digunakan untuk menyelesaikan pembangunan ruas tol Palembang-Betung.

"PMN Hutama Karya sebesar Rp1 triliun akan digunakan untuk penyelesaian JTTS tahap 2 ruas Palembang - Betung," sambungnya.

Pemerintah menargetkan, pembangunan ruas tol Palembang - Betung, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapalbetung) akan rampung pada tahun 2025.