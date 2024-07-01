Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rampungkan Tol Palembang-Betung, Sri Mulyani Tambah PMN Hutama Karya Rp1 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |17:08 WIB
Rampungkan Tol Palembang-Betung, Sri Mulyani Tambah PMN Hutama Karya Rp1 Triliun
Sri Mulyani tambah PMN Hutama Karya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal tambah Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Hutama Karya (persero) sebesar Rp1 triliun. Tambahan suntikan modal untuk mendukung pembangunan jaringan jalan tol di pulau Sumatera.

Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan pada September 2023 lalu telah disepakati PMN yang dialokasikan kepada PT Hutama Karya sebesar Rp18,6 triliun. Kemudian diusulkan penambahan Rp1 triliun, sehingga total PMN yang akan diterima PT Hutama Karya sebesar Rp19,6 triliun tahun 2024.

"Namun untuk Hutama Karya ada lagi tambahan Rp1 triliun, yang waktu itu 3 BUMN dibahas tahun lalu, ada Hutama Karya, Wijaya Karya, dan BPUI, yang dibahas pada UU APBN 2024," ujar Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI, Senin (1/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN), Rionald Silaban menjelaskan tambahan suntikan modal kepada Hutama Karya itu akan spesifik digunakan untuk menyelesaikan pembangunan ruas tol Palembang-Betung.

"PMN Hutama Karya sebesar Rp1 triliun akan digunakan untuk penyelesaian JTTS tahap 2 ruas Palembang - Betung," sambungnya.

Pemerintah menargetkan, pembangunan ruas tol Palembang - Betung, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Kayu Agung - Palembang - Betung (Kapalbetung) akan rampung pada tahun 2025.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/320/3175431/hadi-9YEs_large.jpg
Mensesneg Ungkap Nasib Kartika Wirjoatmodjo di BP BUMN: Bukan Dicopot, Sudah Berhenti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175155/bumn-VkTh_large.jpg
Bank Dunia Soroti Dominasi BUMN, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173964/bumn-Tspr_large.png
Kementerian BUMN Resmi Berubah Jadi Badan Pengaturan hingga Larangan Rangkap Jabatan Komisaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3173961/ruu_bumn-qcDb_large.jpg
Tok! DPR Sahkan RUU BUMN Jadi UU pada Paripurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/320/3172480/bumn-uIn1_large.png
3 Fakta Kementerian BUMN Bakal Diubah Jadi Badan Penyelenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/320/3172208/dasco-Bdnb_large.jpg
Dasco Ungkap Kementerian BUMN Diubah Jadi Badan Penyelenggara
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement