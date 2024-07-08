Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Hutama Karya Minta PMN Rp13,8 Triliun di 2025

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |19:20 WIB
Bos Hutama Karya Minta PMN Rp13,8 Triliun di 2025
BUMN Hutama Karya Minta PMN (Foto: Kementerian BUMN)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) (HK) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) mencapai Rp 13,868 triliun pada 2025. Usulan ini kembali disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI.

Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto mengatakan, dana segar itu untuk memenuhi sebagian porsi ekuitas pada Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Dari nilai yang diajukan, Rp7,620 triliun digunakan untuk pembangunan ruas Tol Jambi - Rengat.

Kemudian Rengat - Junction Pekanbaru senilai Rp 5,848 triliun dan perencanaan teknis JTTS tahap III sebesar Rp 400 miliar.

“Permohonan PMN tahun anggaran 2025 untuk Hutama Karya sebesar Rp 13,868 triliun yang akan dialokasikan untuk ruas jalan tol Jambi-Rengat, ruas Jalan Tol Rengat - Junction Pekanbaru dan perencanaan teknis JTTS tahap III,” ujar Budi saat RDP, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, penyertaan modal negara bisa diterima perusahaan, maka akan memberikan sejumlah manfaat. Pertama, meningkatkan konektivitas di Pulau Sumatera sehingga mampu menurunkan waktu tempuh dan biaya transportasi.

Halaman:
1 2
