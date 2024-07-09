Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Hutama Karya Punya Utang Rp53 Triliun, Bisa Dibayar?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |08:21 WIB
Ternyata Hutama Karya Punya Utang Rp53 Triliun, Bisa Dibayar?
Utang Hutama Karya yang Wajib Dibayarkan. (Foto: Okezone.com/HK)
A
A
A

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) membutuhkan liabilitas atau utang bernilai jumbo. per kuartal I-2024, total kewajiban yang harus dibayarkan perseroan mencapai Rp53,11 triliun.

Kendati begitu, tingkat ekuitas BUMN karya masih cukup tinggi atau berada di posisi Rp116,89 triliun hingga tiga bulan pertama tahun ini.

Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto enggan merinci secara gamblang sumber utama utang bernilai fantastis tersebut. Hanya saja, dirinya memastikan kewajiban perusahaan terhadap vendor dalam proses penyelesaian.

“Terkait dengan utang-utang pada vendor yang merupakan utang baru dan terkait dengan permasalahan utang vendor yang ditanyakan pak Amin (anggota DPR RI) kemarin, saat ini telah kami selesaikan pak, dan sebagian dalam proses pak,” ujar Budi saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, ditulis Selasa (9/7/2024).

Adapun nilai utang HK saat ini naik signifikan dibandingkan dengan per September 2023. Saat itu, perusahaan mencatatkan utang sebesar Rp30 triliun. Kewajiban ini merupakan akumulasi dari pinjaman perbankan dan obligasi.

Namun, utang Hutama Karya kala itu menurun Rp14 triliun, dibandingkan kewajibanya per Juni 2023 yang berada di angka Rp44 triliun.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/320/3062488/daftar-tol-yang-bisa-digunakan-selama-pon-aceh-sumut-2024-yDGRn6MhS3.jpg
Daftar Tol yang Bisa Digunakan Selama PON Aceh-Sumut 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/320/3056080/diresmikan-jokowi-intip-fasilitas-kesehatan-modern-yogyakarta-garapan-hutama-karya-T4J3lecb2e.jpg
Diresmikan Jokowi, Intip Fasilitas Kesehatan Modern Yogyakarta Garapan Hutama Karya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/320/3031728/hutama-karya-absen-setor-dividen-tapi-minta-pmn-rp1-triliun-dz8rquU8kS.png
Hutama Karya Absen Setor Dividen tapi Minta PMN Rp1 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/320/3031723/hutama-karya-sudah-habiskan-pmn-rp92-triliun-apa-hasilnya-Tc5b2Gzvop.jpg
Hutama Karya Sudah Habiskan PMN Rp92 Triliun, Apa Hasilnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/08/320/3031594/bos-hutama-karya-minta-pmn-rp13-8-triliun-di-2025-fyHEkX95Qr.jpg
Bos Hutama Karya Minta PMN Rp13,8 Triliun di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/320/3006323/stafsus-erick-thohir-sebut-hutama-karya-makin-tajir-tocabHTOxK.jpg
Stafsus Erick Thohir Sebut Hutama Karya Makin Tajir
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement