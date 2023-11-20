Minat Investasi Perusahaan China di IKN Masih Kalah Dibanging Singapura dan Jepang

JAKARTA - Minat investasi perusahaan China di proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih sedikit. Bila dibandingkan Singapura dan Jepang, jumlahnya masih kalah.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat dari 305 perusahaan yang menyatakan minat berinvestasi di IKN, 27 di antaranya dari Singapura. Kemudian 25 perusahaan dari Jepang dan 19 dari Malaysia.

Untuk China, baru 19 perusahaan yang menyatakan tertarik berinvestasi di IKN.

"Bisa dilihat 19 LOI dari China. Jadi kalau dibilang enggak lebih banyak dari Singapura, Jepang dan Malaysia," ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono, Senin (20/11/2023).

Sementara itu, berapa besar investasi yang disiapkan perusahaan China tersebut belum bisa disampaikan. Pasalnya masih dalam tahap evaluasi OIKN.

Namun, Agung membocorkan bahwa minat investasi perusahaan China di IKN pada sektor infrastruktur, smart city dan lainnya.

"Yang nilai investasi belum bisa disampaikan karena belum. Sedang tunggu tahap selanjutnya di mana kan ada evaluasi FS sebelum tender," ujarnya.

Berikut daftar perusahaan yang berminat investasi di IKN:

1. 172 perusahaan Indonesia

2. 27 perusahaan Singapura

3. 25 perusahaan Jepang

4. 19 perusahaan Malaysia

5. 19 perusahaan China