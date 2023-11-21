Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Gandeng MNC Insurance, Prodigi Ingin 10.000 Kamar Mitra OYO Terproteksi Asuransi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |20:26 WIB
Gandeng MNC Insurance, Prodigi Ingin 10.000 Kamar Mitra OYO Terproteksi Asuransi
Kerjasama MNC Insurance dengan Prodigi . (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan broker asuransi, Prodigi menggandeng PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap properti yang menjadi mitra OYO.

CEO & President Director Prodigi Elvis Liongosari mengatakan, pihaknya sedang berupaya menargetkan 10.000 kamar per pintu mitra properti OYO di seluruh Indonesia.

"Target kami berharap bisa mendapatkan 10.000 kamar untuk proteksi itu dan harapannya dalam 1 tahun kita bisa mencapai target itu," ungkap Elvis di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Ke depannya, dirinya berharap angka tersebut melampaui lebih dari apa yang telah ditargetkan pada saat ini. Hal itu agar semua mitra properti OYO yang belum bisa menerima manfaat perlindungan bisa turut merasakan dengan cara bergabung pada salah satu layanan asuransi properti yang Prodigi miliki.

"Kita berharap tidak hanya properti, tapi tentunya juga akan proteksi terhadap customer yang datang atau transportnya misalnya mobilnya, atau kendaraan motornya yang rusak suatu saat," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187230/mnc_insurance-YNXL_large.jpg
MNC Insurance Beri Perlindungan untuk Mahasiswa CIMSA Unila melalui e-Card Asuransi Kecelakaan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/320/3158584/mnc-s5O8_large.jpg
MNC Insurance Business Group Bersama BRI Gelar Cek Kesehatan Gratis di Museum Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/320/3158186/mnc_insurance-XOdq_large.jpg
MNC Insurance Business Group Gelar SPARK 2025, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Cerdas Finansial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/320/3153770/mnc_insurance-Df5M_large.jpg
MNC Insurance Perkuat Sistem Pengawasan dan Komitmen Tata Kelola 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/01/320/3151681/mnc_insurance-nVCA_large.jpg
MNC Insurance Perkuat Komitmen Layanan dan Tata Kelola di Seluruh Cabang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/622/3124623/mnc_insurance-rV3Q_large.jpg
Mudik Lebaran Aman, MNC Insurance Hadirkan Asuransi Travel Mudik untuk Perlindungan Maksimal di Perjalanan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement