Gandeng MNC Insurance, Prodigi Ingin 10.000 Kamar Mitra OYO Terproteksi Asuransi

JAKARTA - Perusahaan broker asuransi, Prodigi menggandeng PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance) untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap properti yang menjadi mitra OYO.

CEO & President Director Prodigi Elvis Liongosari mengatakan, pihaknya sedang berupaya menargetkan 10.000 kamar per pintu mitra properti OYO di seluruh Indonesia.

"Target kami berharap bisa mendapatkan 10.000 kamar untuk proteksi itu dan harapannya dalam 1 tahun kita bisa mencapai target itu," ungkap Elvis di MNC Bank Tower, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023).

Ke depannya, dirinya berharap angka tersebut melampaui lebih dari apa yang telah ditargetkan pada saat ini. Hal itu agar semua mitra properti OYO yang belum bisa menerima manfaat perlindungan bisa turut merasakan dengan cara bergabung pada salah satu layanan asuransi properti yang Prodigi miliki.

"Kita berharap tidak hanya properti, tapi tentunya juga akan proteksi terhadap customer yang datang atau transportnya misalnya mobilnya, atau kendaraan motornya yang rusak suatu saat," ujarnya.