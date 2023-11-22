Siapa Dokter Wanita Pertama di Indonesia? Ini Orangnya

JAKARTA - Siapa dokter wanita pertama di Indonesia? Ini orangnya yang ternyata lulusan Universitas terbaik. Dia adalah Maria Emilia Thomas Yusuf atau Marie Thomas. Dia tercatat sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia.

Perempuan kelahiran Minahasa pada 17 Februari 1896 ini, merupakan buah hati dari Adrian Thomas dan Nicolina Maramis. Apalagi, dia menjadi kebanggan Indonesia dengan jabatan dokter.

Untuk itu sosok siapa dokter wanita pertama di Indonesia ini ternyata memiliki nilai yang memuaskan. Sehingga berhak menyandang gelar Indische Arts.

Setelah mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS) dan lulus pada 1911, Marie melanjutkan pendidikannya di sekolah kedokteran School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen (STOVIA), setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912.

Di STOVIA, Marie menjadi satu-satunya mahasiswa perempuan di antara laki-laki. Kelulusan Marie menjadi berita besar di Hindia Belanda, karena Marie Thomas menjadi dokter perempuan pertama di tanah air. Setelah gelar dokter disandang, Pemerintah menugaskan Marie sebagai dokter pemerintah di Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting (CBZ), yang sekarang menjadi RS Cipto Mangunkusumo.