Biodata dan Agama Willy Sulistio Suami Dokter Qory yang Lakukan KDRT

JAKARTA- Biodata dan agama Willy Sulistio kini tengah banyak diperbincangkan publik. Hal ini berkaitan dengan kasus dugaan KDRT yang dia lakukan terhadap sang istri, Dokter Qory Ulfiyah Ramayanti.

Dilansir dari berbagai sumber, Senin (20/11/2023), awal mula kasus ini mencuat ke permukaan adalah saat Willy Sulistyo mengunggah foto beserta informasi tentang istrinya yang menghilang misterius dalam kondisi hamil 6 bulan, sejak 13 November 2023.

Namun banyak warganet yang merasa janggal dengan hal tersebut. Sehingga setelah dilakukan pencarian dan pemeriksaan oleh polisi, Dokter Qory diduga telah mendapatkan KDRT dari Willy Sulistio.

Bukti adanya tindak KDRT terhadap Dokter Qory dibuktikan dengan hasil visum yang memperlihatkan banyaknya luka lebam di sekujur tubuh Dokter Qory. Tidak hanya itu saja, kabarnya sang dokter juga sempat mengalami keguguran, menjadi tulang punggung keluarga, bahkan pernah diancam menggunakan pisau oleh Willy Sulistio.

Sosok Willy Sulistio yang tampak problematik pun kini menjadi sorotan. Willy Sulistio sendiri dikabarkan lahir di Tasikmalaya pada 13 November 1984 dan saat ini telah berusia 39 tahun.

Seperti yang pernah dicuitkan dalam akun Xnya @Tio7Willy, Willy Sulistio mengaku dirinya menganut agnostik. Namun, belakangan terungkap bahwa Willy menganut agama Islam.

Terlepas dari agama, Willy Sulistio diketahui memiliki gelar sarjana S. Hum, namun tidak diketahui secara pasti apa profesi yang ia jalani. Beberapa informasi menyebutkan Willy adalah seorang pengangguran.

Namun, Willy disebut-sebut sebagai seorang konten kreator karena memiliki saluran YouTubenya sendiri yang bernama Bapaknye Anak-Anak. Saluran yang berisi konten parodi, parenting, hingga aktivitas dengan ketiga anaknya tersebut bahkan telah memiliki 1,32 ribu subscriber.