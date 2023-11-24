5 Daftar Pinjol Rp25 Juta Tanpa Jaminan dan Gampang Cair

JAKARTA - Rekomendasi 5 daftar pinjol Rp25 juta tanpa jaminan dan gampang cair bisa Anda pilih. Saat ini jasa pinjol kini sangat mudah sekali ditemukan di media sosial (medsos) dan aplikasi seluler.

Pinjol menjadi jalan pintas bagi masyarakat yang terdesak dalam hal keuangan.

Apalagi jasa pinjol dalam memberikan uang kepada nasabahnya sangat mudah sekali bahkan ada yang tanpa jaminan.

Berikut 5 daftar pinjol Rp25 juta tanpa jaminan dilansir dari berbagai sumber:

1. Home Credit

Home Credit yang meluncurkan DONA, pembiayaan uang tunai tanpa jaminan online.

Fitur-fiturnya, termasuk pinjaman hingga Rp25 juta, tenor sampai 42 bulan, serta proses yang cepat.

Syarat peminjamnya, yaitu WNI berusia 21 tahun (19 tahun jika menikah) hingga 55 tahun, Kartu Tanda Penduduk (KTP) berlaku, punya rekening bank aktif dengan minimal satu transaksi dalam tiga bulan terakhir, serta pekerjaan dan penghasilan tetap.