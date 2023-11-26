Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Harga Pangan Hari Ini, Daging Sapi dan Beras Naik

Heri Purnomo , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |13:34 WIB
Daftar Harga Pangan Hari Ini, Daging Sapi dan Beras Naik
Daftar Harga Pangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga pangan seperti beras premium, bawang putih bonggol, daging sapi terpantau mengalami kenaikan hari ini.

Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional atau Bappanas harga beras premium mengalami kenaikan 0,20 atau Rp30 menjadi Rp14.990 per kg, daging sapi mengalami kenaikan harga Rp140 atau 0,10 persen menjadi Rp134.570 per kg dan harga bawang putih bonggol naik 0,14 persen atau naik Rp50 menjadi Rp35.610 per kg.

Komuditas lainya yang mengalami kenaikan yakni gula konsumsi naik 0,35 persen atau Rp60 menjadi Rp17.000 per kg dan garam halus nail 0,35 persen atau Rp40 menjadi Rp11.540 per kg.

Sementara untuk bawang merah mengalami penurunan harga Rp50 atau 0,17 menjadi Rp28.960 per kg, untuk cabai merah keriting alami penurunan 0,74 persen atau Rp480 per kg dan cabai rawit merah juga sama alami penurunan 0,10 persen atau turun Rp160 per kg.

