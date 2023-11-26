Daftar Perusahaan Berminat Investasi di IKN, Terbanyak dari Indonesia hingga Singapura

JAKARTA - Ratusan investor dunia berminat untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mencatat ada 305 surat pernyataan minat (letter of intent/LOI) investor yang ingin terlibat membangun IKN Nusantara.

Mengutip data OIKN, Minggu (26/11/2023), berikut daftar perusahaan yang berminat investasi di IKN:

1. 172 perusahaan Indonesia

2. 27 perusahaan Singapura

3. 25 perusahaan Jepang

4. 19 perusahaan Malaysia

5. 19 perusahaan China

6. 9 perusahaan Korea Selatan

7. 7 perusahaan Amerika Serikat

8. 3 perusahaan Finlandia

9. 3 perusahaan Spanyol

10. 2 perusahaan Uni Emirat Arab

11. 2 perusahaan Thailand

12. 2 perusahaan Jepang

13. 18 perusahaan dari berbagai lainnya

"Ini menunjukan sebaran minat dari para investor seluruh dunia. Terliat memang investor Indonesia dari 305 (LOI), 172 itu investor Indonesia. Jadi memang terlihat kecepatan investor domestik," ujar Deputi Pembiayaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono.

Agung menerangkan, dari tahapan LOI sampai groundbreaking, masih banyak tahapan lain yang harus dilewati. Pertama, penyeerahan LOI, kedua tahap tinjauan dan penilaian sektor sekala prioritas LOI.