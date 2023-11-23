Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mahfud MD Buka Suara soal HGB 190 Tahun di IKN, Singgung Era Soeharto

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |14:15 WIB
Mahfud MD Buka Suara soal HGB 190 Tahun di IKN, Singgung Era Soeharto
Mahfud MD singgung soal HGB 190 tahun di IKN. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD buka suara soal polemik izin penggunaan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur yang bisa mencapai 190 tahun.

Mahfud mengatakan bahwa ini sebagai upaya untuk mempermudah investasi masuk ke IKN.

Dia juga menyinggung zaman Presiden Soeharto terkait penggunaan lahan.

“Ya, HGU, HGB, itu 190 tahun diberikan. Kalau dulu pernah 35 tahun terus naik 90 tahun gitu zaman Pak Harto itu. Lalu untuk mempermudah investasi, pemerintah menawarkan atau sudah memberi peluang untuk 190 tahun,” kata Mahfud saat menanggapi panelis dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di Auditorium KH. Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kamis (23/11/2023).

Mahfud pun mengungkapkan bahwa izin penggunaan lahan ini bisa dievaluasi dan dihitung ulang relevansinya.

“Meskipun demikian karena itu merupakan pancingan atau insentif agar investor mau masuk, lalu dibuatlah kesepakatan-kesepakatan seperti itu," katanya.

