Imbas Harga Pangan Naik, Partai Perindo Usul Perbanyak BLT

JAKARTA – Harga pangan yang mengalami kenaikan membuat masyarakat makin sengsara. Masyarakat mengeluhkan kenaikan berbagai komoditas bahan pangan lantaran harus mengocek kantong lebih dalam.

Mengenai kondisi tersebut, Juru Bicara Nasional Partai Perindo Yerry Tawalujan mengatakan perlu adanya solusi terhadap masalah ekonomi dan sosial tersebut.

"Kita memahami kondisi rakyat kecil dengan penghasilan terbatas yang mengeluh karena biasanya belanja bahan makanan seharga Rp1 juta sebulan cukup. Tapi sekarang tak cukup lagi karena naiknya harga berbagai bahan pangan," ujar Yerry kepada wartawan, Senin (27/11/2023).

Melihat fakta ini, Yerry berharap pemerintah untuk turun mengatasi permasalahan dihadapi masyarakat.

"Kami minta Pemerintah memperhatikan keluhan masyarakat, dan memberikan solusi. Perbanyak bantuan sosial berupa bahan pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)," lanjut Yerry.

Yerry -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Utara ini -- mengatakan, rakyat kecil di daerah-daerah kekeringan paling parah begitu terdampak akibat kenaikan harga bahan pangan. Begitu juga dengan warga berpenghasilan rendah di daerah perkotaan.