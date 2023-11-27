MNC Play, Indosat dan Asianet Sepakati Akuisisi Strategis Dorong Transformasi Digital

JAKARTA – PT MNC Kabel Mediacom (MNC Play), Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) dam Asianet (Lightstorm group company) sepakat menjalin kerjasama. Ketiganya bersinergi dalam menghadirkan pengalaman digital kelas dunia kepada para pelanggan melalui layanan terpadu.

Langkah strategis ini dilakukan lewat akuisisi pelanggan MNC Play yang merupakan penyedia jasa layanan jaringan berbasis fiber terkemuka di Indonesia. Hal ini menegaskan komitmen Indosat dalam menyediakan layanan internet rumah tangga unggulan kepada masyarakat luas sembari menambahkan layanan video entertainment yang disediakan oleh MNC Play dalam satu layanan.

Akuisisi ini menjadi sebuah tonggak penting dalam perjalanan industri telekomunikasi di dalam negeri, termasuk hadirnya Asianet sebagai manajemen jaringan fiber optic. Lewat aksi korporasi ini, Indosat mempercepat langkahnya dalam meningkatkan kapasitasnya pada bisnis Fiber-to-the-home (FTTH) yang beroperasi di bawah brand Indosat HiFi.

Melalui kolaborasi ini, Indosat juga menyambut 300 ribu pelanggan fixed-home internet yang bergabung dengan seratus ribu pelanggan Indosat lainnya.

President Director and CEO of Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan, akuisisi ini sejalan dengan tujuan korporasi menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.

"Kami juga antusias menyambut pelanggan MNC Play ke dalam keluarga besar pelanggan Indosat. Kami memastikan para pelanggan akan senantiasa menikmati pengalaman luar biasa dan juga layanan yang lebih baik," kata Vikram dalam konferensi pers Closing Ceremony of Assets Purchase Agreement, di Hotel Park Hyatt, Jakarta, Senin (27/11/2023).

"Dengan ini, Indosat tidak hanya berfokus pada angka, tapi juga meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan," sambungnya.