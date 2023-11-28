Erick Thohir Bahas Tourism Fund dengan Menparekraf, Ini Keuntungannya

JAKARTA - Pemerintah tengah membahas pembentukan Indonesia Tourism Fund (ITF). Di mana itu merupakan skema pembiayaan untuk mendukung giliat sektor pariwisata di Tanah Air.

Pendirian ITF disampaikan langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, setelah dirinya melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno

BACA JUGA:

“Masih berdiskusi mengenai skema pembiayaan, dalam rapat selanjutnya bersama pak @sandiuno dan jajaran @kemenparekraf.ri membahas perihal Indonesia Tourism Fund (ITF),” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, pariwisata di Indonesia berperan besar menyumbang devisa negara.

BACA JUGA:

Karena itu harus ditingkatkan melalui pelaksanaan event atau gelaran bertaraf internasional. Tujuan pelaksanaan event untuk menarik minat wisatawan mancanegara.