Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Bahas Tourism Fund dengan Menparekraf, Ini Keuntungannya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |11:40 WIB
Erick Thohir Bahas <i>Tourism Fund</i> dengan Menparekraf, Ini Keuntungannya
Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Menparekraf Sandiaga Uno bahas tourism fund. (Foto: Instagram/Erick Thohir)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah tengah membahas pembentukan Indonesia Tourism Fund (ITF). Di mana itu merupakan skema pembiayaan untuk mendukung giliat sektor pariwisata di Tanah Air.

Pendirian ITF disampaikan langsung Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, setelah dirinya melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno

 BACA JUGA:

“Masih berdiskusi mengenai skema pembiayaan, dalam rapat selanjutnya bersama pak @sandiuno dan jajaran @kemenparekraf.ri membahas perihal Indonesia Tourism Fund (ITF),” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (28/11/2023).

Menurutnya, pariwisata di Indonesia berperan besar menyumbang devisa negara.

 BACA JUGA:

Karena itu harus ditingkatkan melalui pelaksanaan event atau gelaran bertaraf internasional. Tujuan pelaksanaan event untuk menarik minat wisatawan mancanegara.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/320/3180203/bisnis-tYVr_large.jpg
Hapus Tantiem Komisaris BUMN, Ini Rencana Bisnis Krakatau Steel (KRAS)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/320/3179297/ceo_danantara-BTuR_large.jpg
3 Fakta Jumlah BUMN Dipangkas Jadi 230 Perusahaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/470/3179201/infrastruktur-mkMy_large.jpeg
BUMN Rampungkan Infrastruktur Perbatasan Pos Lintas Batas Negara RI-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/320/3178179/rosan-n7EP_large.jpg
Danantara Akan Pangkas Jumlah BUMN Jadi 230-340 Perusahaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement