Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Lapor Prabowo, Dony Oskaria: Kampung Nelayan Dikelola BUMN Agrinas Jaladri

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |19:27 WIB
Lapor Prabowo, Dony Oskaria: Kampung Nelayan Dikelola BUMN Agrinas Jaladri
Lapor Prabowo, Dony Oskaria: Kampung Nelayan Dikelola BUMN Agrinas Jaladri (Foto: Dony Oskaria/Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan, kampung nelayan akan menjadi bagian dari ekosistem yang dikelola melalui BUMN PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).

Hal ini diungkapkan Dony Oskaria usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (12/2/2026).

“Ini kan masuk dalam ekosistem yang akan nanti dikelola melalui Jaladri. Jadi ini kan memang bagaimana kita mengoptimalkan potensi dari pada laut kita, sehingga Jaladri nanti akan fokus kepada pengembangan produktivitas di industri perikanan kita,” ujar Dony.

Pembangunan Kampung Nelayan

Menurut Dony, pembangunan kampung nelayan tidak hanya berhenti pada aspek fisik, tetapi juga harus dipersiapkan secara bisnis, termasuk offtake hasil produksi.

Dony juga menambahkan bahwa penguatan industri galangan kapal menjadi bagian penting dari strategi tersebut dan menyampaikan apresiasi terhadap KKP yang telah mendorong tumbuhnya industri ini. 

“Dan berterima kasih tentunya karena industri ini tumbuh dari KKP, sehingga industri dari galangan-galangan kapal kita itu akan menjadi optimal kan. Ini sejalan dengan cara kita untuk melakukan konsolidasi dari pada galangan kapal kita. Ini bagus sekali kan,” ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/320/3199740/rosan-2ekA_large.jpg
Pemangkasan BUMN 1.000 Jadi 200 Perusahaan Rampung Tahun Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/21/320/3196641/tekstil-PZ6W_large.jpg
Danantara Bentuk BUMN Tekstil, Kadin Minta Impor Bahan Baku Dikurangi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/320/3195062/prabowo_subianto-V6mh_large.jpg
Prabowo Sentil Direksi BUMN: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190809/rumah-94kY_large.jpg
BUMN dan Danantara Percepat Distribusi Bantuan ke Aceh Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187931/purbaya-avu2_large.jpg
Purbaya Tolak Permintaan Bos Danantara Hapus Pajak BUMN: Enggak Bisa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185231/merger_bumn-mcGQ_large.jpg
3 Fakta Merger BUMN Karya Rampung Desember 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement