HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Sentil Direksi BUMN: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja!

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |07:03 WIB
Prabowo Sentil Direksi BUMN: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja!
Prabowo Sentil Direksi BUMN: Kalau Tak Sanggup Mengabdi, Berhenti Saja! (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh jajaran direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bekerja secara jujur, bersih, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Mereka yang tidak sanggup menjalankan amanah tersebut diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Penegasan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).

Prabowo menyoroti masih lemahnya tata kelola dan integritas di sejumlah BUMN. Menurutnya, salah satu pangkal utama persoalan tersebut adalah kualitas kepemimpinan yang belum optimal.

Prabowo menyebut, terdapat direksi BUMN yang tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya, sehingga berdampak pada kinerja perusahaan. Bahkan, lemahnya kepemimpinan tersebut membuat sejumlah BUMN harus menanggung kerugian yang tidak sedikit.

“Terlalu banyak pengalaman kita. Direksi-direksi BUMN, saya katakan saja, tidak baik. Saya tugaskan Kepala Danantara dan beberapa menteri untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi,” ujar Prabowo.

 

Halaman:
1 2
