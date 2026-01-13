Advertisement
HOT ISSUE

Prabowo Marah BUMN Rugi Minta Tantiem: Enggak Tahu Malu! Ndablek

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |06:29 WIB
Prabowo Marah BUMN Rugi Minta Tantiem: Enggak Tahu Malu! <i>Ndablek</i>
Prabowo Marah BUMN Rugi Minta Tantiem: Enggak Tahu Malu! {Ndablek} (Foto: Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto geram terhadap direksi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan, ada direksi BUMN yang minta tantiem atau bonus saat perusahaannya rugi.

"Terlalu banyak pengalaman kita, direksi-direksi BUMN saya katakan saja tidak baik," ungkap Prabowo dalam sambutannya di acara peresmian Infrastruktur Energi Terintegrasi Pertamina RDMP di Balikpapan, Senin (12/1/2026).

Prabowo menyebut selama ini banyak direksi BUMN itu yang meminta bonus padahal perusahaannya tengah merugi. Prabowo bahkan menyebut direksi-direksi BUMN tersebut tidak tahu malu.

"Saya beri tugas kepada kepala Danantara dan kepada Menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN. BUMN sangat banyak, banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiem lagi, enggak tahu malu, ndablek menurut saya," tegas Prabowo.

 

