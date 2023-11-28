Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menkop Minta Aturan TikTok Shop Ditutup Direvisi Lagi

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |15:43 WIB
Menkop Minta Aturan TikTok Shop Ditutup Direvisi Lagi
Menkop Teten Minta Aturan TikTok Shop Direvisi. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menyampaikan usulan revisi terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

Seperti diketahui, aturan tersebut melarang platform socio commerce dan media sosial melakukan transaksi perdagangan hingga akhirnya menyebabkan TikTok Shop tutup operasi di Indonesia.

"Permendag 31/2023 saya sudah sampaikan di rakor (rapat koordinasi) Menko Ekonomi perlu revisi Permendag mengenai pengaturan tidak boleh menjual di bawah HPP (harga pokok produksi)," ungkap Teten usai membuka gelaran Cerita Nusantara di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Teten menerangkan bahwa, revisi tersebut bertujuan untuk menjaga agar bisnis di lokapasar atau e-commerce berkelanjutan dan terhindar dari praktek monopoli.

Lebih lanjut Teten mengatakan bahwa, usulan tersebut juga sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, langkah itu untuk melindungi platform e-commerce lokal dari platform global yang memiliki kapital sangat besar.

"Jadi kalau kita harus meniru China, di China saya kira sudah ada pengaturan bahwa platform digital di e-commerce itu enggak boleh ada yang memonopoli market," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186075/untar-HDgA_large.jpg
Transformasi Ritel di RI dari Warung ke E-commerce, Ubah Perilaku Konsumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174242/tiktok-5kOK_large.jpg
Pemerintah Bekukan Izin TikTok, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/16/320/3139402/buku-PX8O_large.jpg
Shopee Tutup Toko yang Jual Buku Bajakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/320/3104238/phk-VB2s_large.jpeg
Tutup Bisnis E-Commerce, Bukalapak PHK Karyawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/622/3082547/cara-mencairkan-paylater-shopee-ke-rekening-bank-Ukce2H2ySL.jpeg
Cara Mencairkan PayLater Shopee ke Rekening Bank
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/455/3080586/ada-hari-belanja-nasional-indstri-e-commerce-siap-ambil-cuan-fwYhmHsqpA.jpg
Ada Hari Belanja Nasional, Industri E-Commerce Siap Ambil Cuan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement