HOME FINANCE HOT ISSUE

2.705 Rumah Tangga di Jakarta Dapat Pasokan Gas Bumi, Hemat Devisa Impor LPG Rp474 Miliar

Arfiah , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |19:03 WIB
2.705 Rumah Tangga di Jakarta Dapat Pasokan Gas Bumi, Hemat Devisa Impor LPG Rp474 Miliar
Jargas Hemat Devisa Impor LPG (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT PGN Tbk (PGAS) mulai mengalirkan gas bumi untuk 2.705 Sambungan Rumah Tangga (SR) secara bertahap di Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Area Head PGN Jakarta Sheila Merlianty menyebut bahwa jargas di Pondok Kelapa, Jakarta Timur merupakan bagian dari proyek jargas yang sedang dibangun oleh PGN tahun ini sebanyak 303.039 Sambungan Rumah.

“Pengaliran jargas di Pondok Kelapa telah dimulai pada 23 November 2023 dan akan dilanjutkan pada rumah penerima jargas berikutnya sampai penyelesaiaan kontruksi jargas pada akhir tahun 2023 ini,” kata Sheila dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

PGN Area Jakarta ingin turut aktif dalam menjalankan proyek jargas sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan jargas di DKI Jakarta sekaligus untuk mengurangi subsidi energi impor yang menjadi salah satu beban APBN di Indonesia.

“Termasuk di wilayah DKI Jakarta yang terus kami upayakan agar program jargas terus meningkat,” kata Sheila.

Adanya jargas diharapkan dapat melengkapi fasilitas masyarakat Jakarta dalam menggunakan energi yang lebih modern, praktis, aman dan ramah lingkungan. Apalagi ditengah gencarnya pembangunan infrastruktur atau utilitas lain di kota sekelas Jakarta.

“PGN akan terus berkomitmen mendukung upaya pemerintah dalam menyukseskan program strategis nasional dalam hal memberikan penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil,” katanya.

Halaman:
1 2
