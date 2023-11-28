Soroti Gula Pasir Langka, Partai Perindo Minta Kecukupan Stok Pangan Jelang Nataru

JAKARTA - DPR dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak menampik terjadinya kelangkaan gula pasir di pasaran.

Hal ini setelah anggota Komisi VI DPR RI, Muslim melaporkan hal tersebut saat melakukan rapat kerja dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, di Jakarta, Senin (26/11/2023).

Terkait hal ini, Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Yerry Tawalujan mengaku harga gula di pasar internasional memang naik, sehingga terdapat pihak yang sengaja menahan stok gula dan tidak disalurkan ke tingkat pedagang/pengecer.

"Mungkin mereka berpikir harga gula bisa lebih naik lagi, jadi barangnya tidak dilepas dulu ke pasar. Ini tentu harus diatasi oleh Pemerintah," ujar Yerry kepada wartawan, Selasa (28/11/2023).

Caleg DPR RI Sulawesi Utara itu mengatakan, akibat kekeringan panjang karena fenomena El Nino yang melanda negara-negara Asia, produksi gula di India dan Thailand sebagai dua negara penghasil gula terbesar dunia terganggu.

Hal ini menyebabkan berkurangnya produksi gula global dan naiknya harga gula.

Itulah mengapa, lanjut Yerry, Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Perum Bulog perlu kerja ekstra untuk memastikan ketersediaan bahan pangan seperti gula dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat.

Apalagi di akhir tahun menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Natura) yang biasanya permintaan dan kebutuhan bahan pangan akan naik.

"Pihak Kemendag, Bapanas dan Perum Bulog perlu kerja ekstra keras untuk memastikan ketersediaan stok pangan menjelang libur Nataru aman. Kalau perlu naikkan jumlah impor gula dan komoditas pangan lainnya seperti beras," ujarnya.