Rekomendasi Pinjol Mudah Cair dan Hanya Perlu KTP

JAKARTA – Rekomendasi pinjol Rp500 ribu mudah cair tanpa BI Checking. Jasa penyedia pinjaman ini sudah memiliki izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (28/11/2023), terdapat tiga rekomendasi pinjol 500 ribu mudah cair tanpa BI Checking. Proses pengajuan pinjaman pun cukup cepat dan hanya memerlukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai syarat pengajuan.

BACA JUGA: 5 Cara Blokir KTP yang Disalahgunakan untuk Pinjol

Berikut tiga rekomendasi pinjol 500 ribu mudah cair tanpa BI Checking, di antaranya:

1. Jenius Flexi Cash

Jenius Flexi Cash merupakan layanan pemberi pinjaman online mulai dari Rp500 ribu hingga Rp200 juta. Platform ini telah memiliki izin dari OJK.

Tenor yang disediakan oleh jasa pinjol ini mulai dari 1 hingga 36 bulan. Selain itu, bunga yang dikenakan kepada nasabah berkisar 0,99% sampai 2,25% per bulan.

2. Maucash

Maucash menyediakan pinjaman online sebesar Rp500 ribu sampai Rp10 juta. Bunga pinjaman di aplikasi ini berkisar 0,53% hingga 0,75% per hari. Tenor yang tersedia pun beragam, mulai dari 61 hingga 365 hari.

Syarat pengajuan pinjaman di Maucash, yaitu memiliki KTP, memiliki nomor ponsel aktif, Warga Negara Indonesia (WNI), dan berusia 18-65 tahun.