HOME FINANCE

Hasil Kajian Bappebti: Aset Kripto Masuk Kategori Komoditi

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |15:30 WIB
Hasil Kajian Bappebti: Aset Kripto Masuk Kategori Komoditi
Foto: Dok Freepik
A
A
A

JAKARTA-Plt Kepala Bappebti Kasan menyampaikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

Bahasan Undang-Undang tersebut antara lain mengatur pengertian Komoditi, Perdagangan Berjangka Komoditi, dan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya, praktik Perdagangan Berjangka di luar bursa, sanksi pidana terhadap praktik kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar oleh pihak-pihak yang tidak memiliki izin dari Bappebti (Ilegal), demutualisasi Bursa Berjangka, Asosiasi Industri Perdagangan Berjangka, dan transaksi Perdagangan Berjangka melalui elektronik.

Undang-Undang ini diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap praktik di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi secara global.

Kasan juga mengungkapkan latar belakang Aset Kripto masuk menjadi komoditas yang diawasi oleh Bappebti adalah berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bappebti, Aset Kripto yang menggunakan teknologi blockchain dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk dalam kategori Komoditi sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (“UUPBK”).

“Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya, dan setiap derivatif dari Komoditi, yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya,” katanya.

Dapat disampaikan perkembangan kripto saat ini berdasarkan data yang dimiliki Bappebti hingga September 2023 mencatatkan nilai transaksi Aset Kripto di Indonesia sebesar Rp94.41 triliun. Nilai ini mengalami penurunan 64,62% dibandingkan nilai transaksi Aset Kripto di Indonesia pada periode yang sama pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp266,87 Triliun (yoy). Dari segi jumlah pelanggan Aset Kripto terdaftar per September 2023 ada sebanyak 17.906.873 pelanggan.

Bappebti cukup optimis melihat perkembangan kripto saat ini meskipun pasar sedang bearish. Terlebih didukung oleh hasil studi yang dilakukan oleh lembaga penelitian independen Celios pada bulan September 2022 menyebutkan bahwa Aset Kripto menempati urutan ke-3 setelah Reksadana dan Saham sebagai aset yang paling banyak dibeli oleh investor ritel.

