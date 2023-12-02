Jalan Tol Terpanjang di Indonesia di Mana? Ini Jawabannya

JAKARTA - Jalan tol terpanjang di Indonesia di mana? ini jawabannya. Saat ini Indonesia memiliki beberapa jalan tol di setiap daerah sebut saja jalan tol trans Jawa lalu yang terbaru Sumatera.

Tentunya dengan pembangunan ruas tol di beberapa wilayah memudahkan masyarakat untuk menggunakannya dalam mengunjungi setiap daerah tanpa macet. Lantas tol mana yang ternyata terpanjang di Indonesia?

Ternyata jalan tol terpanjang di Indonesia di mana ini letaknya berada wilayah Jawa. Adapun jalan Tol Trans-Jawa, yang menghubungkan Jakarta hingga Surabaya dan beroperasi sejak 2018 ini masih memegang predikat terpanjang di Indonesia.

Panjang total jalan tol ini mencapai sekitar 1.167 km dan melintasi enam provinsi di Pulau Jawa, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Berikut ini jalan Tol Trans-Jawa terdiri dari beberapa seksi, antara lain:

1. Seksi Jakarta-Cikampek: sepanjang sekitar 72 km, menghubungkan Jakarta dengan kota Cikampek di Jawa Barat.

2. Seksi Cikampek-Palimanan: sepanjang sekitar 116 km, menghubungkan Cikampek dengan kota Palimanan di Jawa Barat.

3. Seksi Palimanan-Kanci: sepanjang sekitar 39 km, menghubungkan Palimanan dengan kota Kanci di Jawa Tengah.