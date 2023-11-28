Siapa Pemilik Jalan Tol Terbanyak di Indonesia? Bukan Jusuf Hamka Ternyata

JAKARTA - Mengulik siapa pemilik jalan tol terbanyak di Indonesia yang belum banyak orang tahu. Dalam hal ini pembangunan ruas tol di Indonesia sudah sangat banyak salah di wilayah Jakarta hingga Jawa yang memiliki beberapa jalanan bebas hambatan.

Salah satunya wilayah Jakarta memiliki 15 jalan tol denganpanjang 356,62 kilometer. Apalagi jalan tol menjadi salah satu solusi untuk memperlancar lalu lintas di daerah berkembang, sebab pada jalan tol tidak ada pemberhentian oleh lampu lalu lintas dan terdapat pembatasan jenis kendaraan yang boleh melintas.

Lantas siapa pemilik jalan tol terbanyak di Indonesia? Ternyata bukan Jusuf Hamka yang merupakan pemilik perusaahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Adapun perusahaan BUMN yakni Jasa Marga menjadi salah satu pemilik jalan tol terbanyak di Indonesia.

Berikut jalan tol milik Jusuf Hamka:

1. Ruas Tol Ir. Wiyoto Wiyono: Cawang - Tanjung Priok

2. Tol Pelabuhan

3. Jalan Tol Depok - Antasari

4. Ruas Tol Bogor Outer Ring Road

5. Tol Soreang - Pasirkoja