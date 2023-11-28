Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Siapa Pemilik Jalan Tol Terbanyak di Indonesia? Bukan Jusuf Hamka Ternyata

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 28 November 2023 |07:02 WIB
Siapa Pemilik Jalan Tol Terbanyak di Indonesia? Bukan Jusuf Hamka Ternyata
Ilustrasi jalan tol terpanjang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengulik siapa pemilik jalan tol terbanyak di Indonesia yang belum banyak orang tahu. Dalam hal ini pembangunan ruas tol di Indonesia sudah sangat banyak salah di wilayah Jakarta hingga Jawa yang memiliki beberapa jalanan bebas hambatan.

Salah satunya wilayah Jakarta memiliki 15 jalan tol denganpanjang 356,62 kilometer. Apalagi jalan tol menjadi salah satu solusi untuk memperlancar lalu lintas di daerah berkembang, sebab pada jalan tol tidak ada pemberhentian oleh lampu lalu lintas dan terdapat pembatasan jenis kendaraan yang boleh melintas.

Lantas siapa pemilik jalan tol terbanyak di Indonesia? Ternyata bukan Jusuf Hamka yang merupakan pemilik perusaahaan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP). Adapun perusahaan BUMN yakni Jasa Marga menjadi salah satu pemilik jalan tol terbanyak di Indonesia. 

Berikut jalan tol milik Jusuf Hamka:

1. Ruas Tol Ir. Wiyoto Wiyono: Cawang - Tanjung Priok

2. Tol Pelabuhan

3. Jalan Tol Depok - Antasari

4. Ruas Tol Bogor Outer Ring Road

5. Tol Soreang - Pasirkoja

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188745/jalan_tol-meZc_large.jpg
5 Ruas Tol Siap Beroperasi pada Libur Nataru 2026, Berikut Daftarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187773/jalan_tol-QSU6_large.jpg
Ini Rincian Diskon Tarif Tol Jelang Nataru 2025/2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/320/3187946/jalan_tol-CoVz_large.jpg
Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi Sudah Dapat Dilintasi Pasca Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/320/3186084/airlangga-R0ye_large.jpg
Diskon Tarif Tol 20 Persen Berlaku di 26 Ruas Selama Nataru 2026, Cek Tanggalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/320/3184705/jalan_tol_trans_sumatera-tgLx_large.jpg
Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Beroperasi pada Libur Nataru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/320/3182891/ruas_jalan_tol-6euL_large.jpg
Tarif 2 Ruas Tol Bakal Naik di November 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement