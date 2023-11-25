Proyek Jalan Tol di IKN Capai 42%

JAKARTA - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) menyelesaikan 42,06% proyek pembangunan jalan tol di Ibu Kota Negara (IKN) dengan penggunaan teknologi dan berbagai terobosan terkini.

Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya menyebutkan beberapa proyek yang dikerjakan oleh WIKA di antaranya adalah Jalan Tol Segmen 3B KKT Kariangau - Simpang Tempadung, yang merupakan bagian dari Jalan Tol Balikpapan - IKN.

"Pembangunan proyek ini menggunakan teknologi BIM Level 5D yang merupakan level perencanaan konstruksi dan manajemen proyek," ujar Mahendra dikutip Antara, Sabtu (25/11/2023).

Mahendra menjelaskan, BIM Level 5D memungkinkan pemangku kepentingan termasuk pemilik proyek dan konsultan untuk bekerja lebih terintegrasi dalam satu platform digital untuk meminimalisasi kesalahan komunikasi, mengoptimalkan proses desain dan berujung pada pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat.

Implementasi BIM ini terbukti memberikan manfaat bagi pelaksanaan proyek di IKN, yakni menghasilkan visualisasi yang lebih baik, analisis lebih mendalam termasuk clash detection sehingga menghindari potensi pekerjaan ulang, manajemen proyek yang efisien sekaligus dokumentasi yang lebih baik.