Wapres Ajak PM Yunani Investasi di IKN Nusantara

JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengajak Perdana Menteri (PM) Republik Yunani, Kyriakos Mitsotakis investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Saya mengundang Yunani untuk berinvestasi pada pembangunan Ibu Kota Nusantara,” kata Wapres saat bertemu PM Yunani di Maximos Mansion, Athena, Jumat (24/11/2023).

Pada pertemuan tersebut, Wapres juga menyampaikan harapannya untuk mempererat dan meningkatkan hubungan kerja sama bilateral di berbagai bidang antara Indonesia dan Yunani ke depan.

“Saya ingin sampaikan tiga hal. Pertama, kerja sama ekonomi,” tutur Wapres.

Wapres memaparkan bahwa intensitas kerja sama ekonomi Indonesia-Yunani cukup tinggi. Sebagai contoh, pada bidang investasi, tercapai peningkatan signifikan sebesar 10 kali lipat dari awal 2023 kuartal ke-3, bahkan melampaui nilai realisasi pada tahun sebelumnya untuk periode yang sama. Namun, Wapres menilai, masih banyak potensi yang perlu digali khususnya sektor ekonomi biru dan pariwisata.

BACA JUGA: Tambang Ilegal hingga Perkebunan Sawit di Sekitar IKN Bakal Diberantas

“Momentum ini perlu digunakan dengan peningkatan fasilitasi interaksi pelaku usaha pada sektor prioritas investasi, seperti maritim, galangan kapal, pariwisata, dan agribisnis,” papar Wapres.

Pada sektor perdagangan, Wapres juga mengajak pemerintah Yunani untuk meningkatkan kerja sama pada sektor strategis ini.