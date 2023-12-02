6 Sumber Kekayaan Rina Nose yang Punya Suami Orang Belanda

JAKARTA - Inilah 6 sumber kekayaan Rina Nose yang merupakan presenter hingga artis Indonesia. Artis kelahiran 16 Januari 1986 punya memiliki rumah mewah hingga beberapa merek mobil ternama.

Saat ini dia sudah menikah dengan bule asal Belanda bernama Josscy Aartsen pada 2019 silam. Kini, usia pernikahan mereka pun sudah berjalan selama 4 tahun. Dan selama ini, meskipun diterpa banyak info kurang sedap, rumah tangga Rina dan Josscy makin harmonis.

Berikut 6 sumber kekayaan Rina Nose dilansir dari catatan Okezone:

1. Dari Youtube

Rina Nose memiliki channel Youtube sejak 2019 dengan akun RinaJosscy. Dalam hal ini dia memiliki 1,012 juta subscriber dari channel Youtubenya sehingga mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Dalam penghasilan Youtubenya bisa mencapai USD461 yakni mencapai Rp7 juta jika mengupload satu video.