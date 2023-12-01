Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Adu Kekayaan BCL dan Arina Winarto, Siapa yang Lebih Kaya Calon Istri atau Mantan Tiko Aryawardhana

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Jum'at, 01 Desember 2023 |22:03 WIB
Adu Kekayaan BCL dan Arina Winarto, Siapa yang Lebih Kaya Calon Istri atau Mantan Tiko Aryawardhana
Sumber kekayaan calon suami BCL (Foto: Instagram/BCL)
JAKARTA - Adu kekayaan BCL dan Arina Winarto, siapa yang lebih kaya calon istri atau mantan istri Tiko Aryawardhana?

Sosok Arina Winarto merupakan anak perempuan dari Drs Winarto yang lahir pada 28 April 1978, dan pada tahun ini usianya genap menginjak 45 tahun. Belakangan ini pemilik nama Arina Winarto ramai diperbincangkan oleh publik, karena Arina Winarto adalah mantan istri dari Tiko Aryawardhana.

Sedangkan Bunga Citra Lestari merupakan nama lengkap dari penyanyi, artis peran sekaligus model yang dikenal dengan akronim BCL. Ia diketahui lahir di Jakarta pada 22 Maret 1983.

Ia diketahui merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Muchlis Rusli dan Emmy Sjarif. Bahkan wanita yang sempat mengenyam pendidikan di SMA 70 Jakarta dan Universitas Trisakti ini menganut agama Islam.

Pada 8 November 2008, BCL resmi menikah dengan seorang aktor Malaysia bernama Ashraf Sinclair.

Kabarnya Bunga Citra Lestari (BCL) akan menikah dengan Tiko Aryawardhana. Prosesi pernikahan ini akan diselenggarakan langsung di Amankila sebuah hotel dan resort mewah yang terletak di Bali. Pernikahan ini akan berlangsung pada 2 awal Desember 2023.

Halaman:
1 2
