Daftar 10 Pinjol yang Memiliki Kredit Macet Tinggi

JAKARTA - Daftar 10 pinjol yang memiliki kredit macet tinggi. Pinjol alias pinjaman online kini menjadi salah satu jalan pintas bagi beberapa orang yang tengah membutuhkan dana secara cepat.

Pinjol sendiri merupakan platform financial technology peer to peer (P2P) lending yang menjadi penghubung antara peminjam dan debitur. Selain digunakan untuk pinjam uang, platform ini juga menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk melakukan investasi karena imbal hasilnya yang cukup menarik.

Kendati demikian, tidak semua pinjol terus mengalami keuntungan. Beberapa bahkan mengalami kerugian dengan kredit macet yang tinggi atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) di atas 5%.

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (2/12/2023), ada beberapa alasan yang menyebabkan platform pinjol mengalami TWP90, salah satunya adalah karena kemampuan platform dalam memfasilitasi penyaluran dana yang menyebabkan pengaruh outstanding pendanaan dan besarnya pendanaan menjadi macet.

Tidak hanya itu saja, kualitas credit scoring calon penerima pinjaman, kualitas proses collection pinjaman yang sedang berlangsung, serta banyaknya kerjasama dengan ekosistem lain seperti penyedia fasilitas asuransi kredit juga menjadi faktor pencetus kredit macet.

Beberapa pinjol yang mengalami TWP90 tertinggi per 28 November 2023 antara lain Tanifund dengan skor 63,93% dengan catatan TKB90 (Tingkat Keberhasilan Bayar 90 Hari) 36,07%.

Menyusul Tanifund terdapat iGrow dengan TKB90 sebesar 53,44%, sehingga TWP90nya menjadi 46,56%. Selanjutnya ada TrustIQ dengan skor TKB 82,18% dan TWP90 sebesar 17,82%.

Berada di posisi keempat terdapat Danamas dengan TWP90 sebesar 9,91% karena TKB90 tercatat sebesar 90,12%.