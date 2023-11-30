Apakah Tidak Bayar Pinjol Akan Menagih ke Rumah? Ini Jawabannya

Apakah tidak bayar pinjol akan menagih ke rumah? (Foto: Freepik)

JAKARTA - Apakah tidak bayar pinjol akan menagih ke rumah? Pinjaman online (pinjol) merupakan sebuah pilihan alternatif bagi seorang nasabah yang sedang membutuhkan dana dengan cepat.

Namun harus diketahui bahwa pinjol memiliki bunga tinggi, tenor yang singkat, jumlah pinjaman di atas kemampuan, sehingga dapat menyebabkan nasabah gagal bayar.

Meskipun prosesnya relatif cepat dalam mendapatkan persetujuan pinjaman.

Nasabah harus tetap memerlukan beberapa langkah yang perlu diperhatikan dengan cermat seperti periksa dan pahami persyaratannya, pertahankan skor kredit yang baik, pilih jumlah pinjaman yang sesuai, pilih tenor yang realistis, dan pertimbangkan reputasi pemberi pinjaman.

Lantas apakah tidak bayar pinjol akan menagih ke rumah? Berdasarkan catatan Okezone pada Kamis (30/11/2023) bahwa jika nasabah melanggaran aturan yang telah ditetapkan oleh pemberi pinjol, maka layanan pinjol tidak segan-segan akan menggunakan jasa Debt Collector (DC).