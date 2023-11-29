Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Data Pinjol Bisa Disalahgunakan?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |07:53 WIB
Apakah Data Pinjol Bisa Disalahgunakan?
Ilustrasi apakah data pinjol bisa disalahgunakan? (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah data pinjaman online bisa disalahgunakan? Hal ini penting untuk diketahui agar tidak menjadi korban.

Saat ini pinjaman online atau yang lebih dikenal dengan nama pinjol banyak dinikmati untuk mendapatkan uang tunai dengan mudah.

Kemudahan akses dan syarat pinjam menjadi alasan banyak orang yang memilih pinjol sebagai sarana untuk mengatasi masalah finansial. Sayang, ada beberapa platform atau aplikasi pinjaman online ilegal yang merugikan data nasabah.

Lantas apakah data pinjol bisa disalahgunakan? Hal itu tentu bisa dilakukan, dikarenakan saat mengajukan pinjaman, nasabah harus mengisi beberapa data pribadi. Tentunya ini dimanfaatkan oleh pinjol ilegal.

Bentuk penyalahgunaannya pun beragam. Ada yang sebatas menyebarkan informasi pribadi ke berbagai platform media sosial, namun ada pula yang menggunakannya untuk tindak pidana penipuan.

Mengingat bahayanya hal tersebut, ada baiknya untuk kita melakukan pinjaman kepada lembaga peminjam yang resmi dan diawasi oleh OJK demi keamanan. Namun apabila terlanjur melakukan pinjaman pada pinjol.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187689/pinjol-dFm2_large.jpg
Daftar Terbaru 95 Pinjol Resmi OJK per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182771/ojk-bsGv_large.png
OJK Cabut Izin Pindar Crowde, Kinerja Memburuk hingga Langgar Ekuitas Minimum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/622/3181684/ktp-UgDo_large.jpg
Panduan Mudah Mengecek NIK KTP Terdaftar Pinjol atau Tidak Secara Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182216/pinjol-tHDd_large.jpg
OJK Hentikan 1.556 Pinjol Ilegal, Blokir 2.422 Nomor Kontak Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140/pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/622/3162192/pinjol-WNZ7_large.jpg
Bunga Pinjol Tak Boleh Terlalu Rendah, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement