HOME FINANCE HOT ISSUE

Intip Perbedaan Tiket First Class dan Business Class Kereta Cepat Whoosh

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 03 Desember 2023 |13:01 WIB
Intip Perbedaan Tiket First Class dan Business Class Kereta Cepat Whoosh
Perbedaan tiket First Class da Business Class Kereta Cepat Whoosh. (Foto: KCIC)
A
A
A

JAKARTA – Mengenal lebih dekat perbedaan tiket First Class dan Business Class pada Kereta Cepat Whoosh.

Dilansir dari akun resmi @keretacepat_id, Minggu (3/12/2023) dalam tiket first class penumpang akan dapat beragam keuntungan.

Karena untuk kursi first class penumpang akan merasakan sensasi private cabin yang dilengkapi dengan individual lighting dan captain seat.

Sementara bagi pemilik tiket business class akan merasakan kursi yang lebih lebar dari kelas premium economy.

Selain itu, leg room yang luas, foot rest, dan head rest pun sudah tersedia.

