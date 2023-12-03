Intip Perbedaan Tiket First Class dan Business Class Kereta Cepat Whoosh

Minggu, 03 Desember 2023

JAKARTA – Mengenal lebih dekat perbedaan tiket First Class dan Business Class pada Kereta Cepat Whoosh.

Dilansir dari akun resmi @keretacepat_id, Minggu (3/12/2023) dalam tiket first class penumpang akan dapat beragam keuntungan.

Karena untuk kursi first class penumpang akan merasakan sensasi private cabin yang dilengkapi dengan individual lighting dan captain seat.

Sementara bagi pemilik tiket business class akan merasakan kursi yang lebih lebar dari kelas premium economy.

Selain itu, leg room yang luas, foot rest, dan head rest pun sudah tersedia.