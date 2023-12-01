Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Naik Jadi Rp250.000, Penumpang Masih Ramai?

Harga tiket Kereta Cepat Whoosh naik per hari ini. (Foto: MPI)

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) optimis jumlah penumpang kereta cepat whoosh akan tetap tinggi meski ada kenaikan harga.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan bahwa pada Desember ini akan banyak masyarakat yang melakukan bepergian menuju tempat wisata.

BACA JUGA:

Hal ini bertepatan dengan adanya libur Natal 2023 dan tahun baru 2024.

Dan moda transportasi Kereta Cepat Whoosh, kata Eva akan menjadi salah satu transportasi yang banyak digunakan masyarakat.

BACA JUGA:

Selain itu juga, KCIC program kerja sama dengan lokasi wisata dan restoran hingga menghadirkan integrasi antarmoda ke berbagai tujuan untuk memudahkan penumpang Kereta Cepat Whoosh.