HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

9 Produk Pro Israel di Indonesia yang Laris dan Mendunia

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |08:32 WIB
9 Produk Pro Israel di Indonesia yang Laris dan Mendunia
Ilustrasi produk pro israel (Foto:Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Inilah 9 produk Israel di Indonesia yang laris dan mendunia menarik untuk dikulik. Beberapa brand asal zionis ini ternyata banyak diminati oleh masyarakat luar termasuk Indonesia.

Namun, seiring adanya pemboikotan pada beberapa barang dari Israel dikarenakan terus menyerang warga sipil Palestina. Apalagi, produk atau brand luar ini mendapatkan suntikan dana dari Israel ternyata sudah masuk ke Indonesia.

Berikut 9 produk Israel di Indonesia yang laris dan mendunia dilansir dari catatan Okezone:

1. MCD Israel

MCD Israel merupakan salah satu waralaba dari perusahaan Amerika Serikat. Dalam hal ini McDonald's Israel menyumbangkan makanan gratis untuk tentara Israel. Setelah kabar ini ramai, McD di sejumlah negara memberikan klarifikasi bahwa mereka memiliki kebijakan masing-masing.

2. Starbucks Israel

Starbucks Israel juga mendukung dana. Perusahaan laba asal Amerika Serikat ini ramai diberitakan karena menggugat serikat pekerja Starbucks Workers United atas unggahan di media sosial yang berisi konten pro-Palestina. Starbucks lalu dicap sebagai pendukung Israel.

Kemudian Starbucks memberikan klarifikasi bahwa gugatan itu dikarenakan serikat pekerja mencatut nama Starbucks, padahal mereka tidak mewakili Starbucks. Perusahaan waralaba minuman kopi itu juga mengklaim tidak menyumbang uang untuk Israel.

Halaman:
1 2 3
