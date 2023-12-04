Advertisement
LAWSON DARI NEGARA MANA? INI ASAL USULNYA

Lawson dari Negara Mana? Ini Asal Usulnya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 04 Desember 2023 |19:56 WIB
Lawson dari Negara Mana? Ini Asal Usulnya
Ilustrasi Lawson dari negara mana? (Foto:Reuters)
JAKARTA - Mengulik Lawson dari negara mana? Hal ini menjadi salah satu pertanyaan beberapa masyarakat yang ingin mengetahui asal usul minimarket.

Adapun asal usulnya dari Amerika Serikat yang punya sejarah menamainya sebagai Lawson. Minimarket dengan gambar kaleng susu putih dan punya latar belakang biru berasal dari tahun 1939 di Ohio, Amerika Serikat.

Dalam hal ini, namanya diambil dari pengelolanya bernama J. J. Lawson yang bekerja sebagai penyuplai susu.

Apalagi toko susu Tuan Lawson terkenal secara lokal karena susunya yang segar dan lezat dan banyak pelanggan datang untuk membeli susu di sana setiap pagi.

Lantas Lawson dari negara mana? Jawabannya adalah Amerika Serikat dikarenakan J. J. Lawson kemudian mendirikan Lawson Milk Co hinggamengembangkannya menjadi jaringan toko yang menjual berbagai komoditas termasuk kebutuhan sehari-hari terutama di bagian timur laut Amerika.

Pada tahun 1959, Lawson Milk Co. menjadi afiliasi dari raksasa makanan Amerika Consolidated Foods Inc. dan terus memperluas jaringan tokonya di luar Ohio sambil membangun sistem operasi toko serba ada, salah satunya Jepang.

