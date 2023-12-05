Serba Rp99 Ribu Ditambah Cashback, Promo Kuota Internet Bisa Diserbu di Aplikasi MotionPay

JAKARTA – Pada era digital seperti saat ini, masyarakat hidup berdampingan dengan teknologi. Dengan teknologi yang semakin berkembang, kini masyarakat telah terbiasa dengan penggunaan internet dalam kebutuhan sehari-hari, seperti untuk komunikasi, mendapatkan berbagai informasi, bisnis, transaksi keuangan, dan sebagainya.

Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo mengemukakan untuk mendukung kebutuhan masyarakat, MotionPay menyediakan berbagai layanan transaksi keuangan, salah satunya pembelian kuota internet.

“Selain praktis, Anda juga dapat memperoleh promo-promo menarik dari MotionPay, seperti program yang saat ini sedang berlangsung yaitu Paket Data Serba 99 Ribu,”ujarnya, Selasa (5/12/2023).

Anda bisa mendapatkan paket data Telkomsel 15 GB dan Indosat 18 GB hanya dengan Rp99 ribu, serta tambahan cashback Rp5.000 khusus Telkomsel. Caranya sangat mudah, Anda hanya perlu mengikuti panduan berikut ini: