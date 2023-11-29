Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ikutan Flash Sale Voucher GrabGifts, Ada Diskon 40% di Aplikasi MotionPay!

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Rabu, 29 November 2023 |15:29 WIB
Ikutan Flash Sale Voucher GrabGifts, Ada Diskon 40% di Aplikasi MotionPay!
Flash Sale GrabGift di Aplikasi MotionPay (Foto: MNC Media)
JAKARTAMotionPay tebar voucher grabgift untuk para pengguna. Yuk ikutan flash sale voucher grabgift nikmati diskon hingga 40% di aplikasi Motionpay.

“Kehadiran transportasi online dapat mendukung kebutuhan masyarakat, mulai dari aktivitas pribadi hingga keperluan bisnis. Saat ini, MotionPay tengah menyelenggarakan Flash Sale berupa diskon 40% voucher GrabGifts yang dapat Anda peroleh melalui aplikasi MotionPay,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Rabu (29/11/2023).

Anda bisa mendapatkan diskon 40% GrabGifts dari Rp50 ribu menjadi Rp30 ribu dengan mengikuti panduan berikut ini:

1. Pada aplikasi MotionPay, klik banner Flash Sale

2. Klik “Ambil Voucher Sekarang” dan lakukan transaksi

3. Setelah transaksi berhasil, Anda akan menerima notifikasi pada aplikasi MotionPay

4. Gunakan voucher digital melalui link yang dikirimkan pada notifikasi

