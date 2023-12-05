Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kenapa Pengajuan Pinjol Tidak di ACC?

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Selasa, 05 Desember 2023 |21:14 WIB
Kenapa Pengajuan Pinjol Tidak di ACC?
Pengajuan Pinjaman online tak di ACC. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kenapa pengajuan pinjol tidak di ACC? Berikut akan dijelaskan secara lengkap pada artikel ini.

Pinjol atau pinjaman online merupakan sebuah langkah yang menawarkan kemudahan bagi para nasabah dengan memberikan pinjaman yang berupa uang dengan cepat dan mudah.

Walaupun syarat dan prosesnya yang cepat, nyatanya tidak semua pengajuan pinjaman dapat di acc. Bahkan ada nasabah pinjol ditolak terus.

Lalu, kenapa pengajuan pinjol tidak di ACC? Berikut penjelasanya, Selasa (5/12/2023):

1. Pengajuan Melebihi Limit Pinjaman

Hal pertama yang harus diperhatikan apabila ingin mengajukan pinjaman online ialah tenor, bunga dan limit pinjaman. Setiap produk pinjaman online mempunyai batas maksimal pinjaman yang dapat diajukan oleh peminjam.

Batas tersebut biasanya disesuaikan dengan penghasilan dan kondisi peminjam. Jika pengajuan pinjaman melebihi limit maka kemungkinan besar pengajuan pinjaman akan ditolak.

Halaman:
1 2
